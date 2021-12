Roma, psicosi da fuga di gas: primato di interventi dei vigili del fuoco

Spread the love



canaledieci.it -urly.it/3g-qb

Roma: solo nella giornata di ieri ai Vigili del Fuoco sono arrivate sedici richieste di intervento per sospette fughe di gas. Le chiamate sono arrivate da diverse zone della Capitale, un segnale forse di una psicosi diffusa a causa della terribile e recente esplosione avvenuta nel Comune di Ravanusa in provincia di Agrigento, che sembrerebbe sia stata provocata da una bolla di metano, innescata da una scintilla casuale. I dettagli.

Sono state 16 le richieste di intervento per sospette fughe di gas, arrivate nella giornata di ieri dalla zone più disparate della Capitale. Un numero di richieste così elevato in una sola giornata sembrerebbe sia una cosa inconsueta, considerando che queste specifiche richieste a Roma, sono state in totale 90 dall’inizio dell’anno 2021.