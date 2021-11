Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

E’ stato recuperato ieri dai vigili del fuoco il fuoristrada coinvolto in un incidente stradale lo scorso 7 ottobre e finito in una scarpata con due persone a bordo sulla montagna di Casamorcia, a Gubbio (PG).

L’operazione di sollevamento e scarico in zona sicura è stata effettuato con l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Arezzo e con il nucleo speleo alpino fluviale di Perugia.