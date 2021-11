Ostia, calci e pugni a 14enne perchè non vuole indossare il velo. “Vogliono portarmi in Bangladesh”

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3gf4c

La ragazzina bengalese che ha riportato un trauma cranico ora si trova in una struttura protetta. Ai carabinieri ha raccontato le vessazioni e le violenze sistematiche subite in famiglia15 NOVEMBRE 2021 1 MINUTI DI LETTURA

Si ribella alle imposizioni di carattere religioso della famiglia, rifiuta di indossare il burqa, la madre e il fratello la picchiano.

E la storia di una 14enne di origini bengalesi, che abita con la famiglia a Ostia. Sabato la ragazza è andata dai carabinieri della stazione in via dei Frabbri Navali dando sfogo a tutto il suo dolore, raccontando le vessazioni subite in famiglia: “Mi vogliono mandare in Bangladesh – ha detto – non voglio”.