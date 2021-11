Con l’auto si schianta contro un albero: 29enne muore sul colpo tra Pabillonis e San Gavino

Spread the love



unionesarda.it – urly.it/3gj3v

Scene strazianti quelle che si sono viste ieri sera a Pabillonis, sulla provinciale 63, dove Valentino Serpi, 29enne, è rimasto vittima di un terribile incidente. Sul posto sono arrivati anche genitori, parenti e amici, distrutti davanti a quella macchina ribaltata.

Secondo la ricostruzione della tragedia, il giovane operaio viaggiava da solo verso San Gavino. La sua Golf ha imboccato un rettilineo dopo una curva ed è uscita di strada ribaltandosi varie volte, finendo la corsa contro un albero. Valentino è morto sul colpo.PUBBLICITÀ

Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme per far intervenire il 118 e i Vigili del fuoco insieme ai carabinieri. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane. Tra le cause dell’incidente si valutano il malore, l’ostacolo improvviso oppure un colpo di sonno.