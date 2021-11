Direzione Regionale Liguria, concluso IX corso nazionale per pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.)

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa settimana si è concluso con una sessione di esami il IX corso nazionale per pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), meglio conosciuti come DRONI, svolto presso il polo didattico Vigili del fuoco della Direzione Regionale Liguria. Il corso, della durata di 4 settimane, ha visto partecipare sei aspiranti piloti provenienti dai comandi della Liguria, della Toscana e della Sardegna. Basi logistiche per il corso sono state il comando di La Spezia, nelle prime due settimane, ed il centro di supporto areale “U. Maddalena” di Cadimare per le ultime due, grazie alla convenzione stipulata con l’Aeronautica Militare. Gli allievi piloti hanno seguito lezioni teoriche in aula e pratiche. Le operazioni di volo sono state effettuate al campo di Santo Stefano Magra, al Campo volo “Valerio Grorialanza “ a Calvari e presso la struttura Spezia EXPO, per il volo indoor, nonché in diverse località del territorio delle provincie della Spezia e di Genova, aumentando costantemente il livello di difficoltà fino ad arrivare a simulare vere e proprie missioni operative di ricerca dispersi, aerofotogrammetria e ricostruzione 3D di strutture. Al termine di questo percorso i sei allievi piloti hanno superato con profitto l’esame teorico e pratico, andando così a rinforzare i Nuclei S.A.P.R. delle rispettive regioni di appartenenza. Due degli aspiranti piloti liguri prestano servizio presso il Comando Provinciale VV.F della Spezia, che da oggi può contare quindi su un organico di ben quattro piloti S.A.P.R. Gli altri piloti, prestano servizio presso i comandi di Genova, Savona, Arezzo e Nuoro.