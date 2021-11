La regionalizzazione dei vigili del fuoco in Fvg non è in agenda

Spread the love



friulisera.oit – urly.it/3gn70

Prevenire è meglio che curare, si potrebbe spiegare così il risultato dell’incontro a Roma sulla paventata “regionalizzazione” dei Vigile del fuoco in Fvg. Il Sottosegretario dell’Interno con delega ai Vigili del fuoco, Carlo Sibilia l’ha detto chiaro: la regionalizzazione del Corpo dei VVFF in Fvg non è in agenda: “Il Sottosegretario ha confermato di non aver avuto, ad oggi, alcuna sollecitazione da parte della Regione sul tema, oltretutto, risulta non abbia ancora dato riscontro alle reiterate richieste di confronto del Sindacato. Quindi – aggiunge De Carlo – il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco continuerà a lavorare con professionalità e competenza sotto lo Stato”.