Video – Esercitazione USAR (Urban Search And Rescue) e dei cinofili svolta nel Campo macerie della scuola nazionale cinofili di Volpiano (TO)

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In un programma addestrativo per “posti di comando” e “manovre operative”, il cui obiettivo è testare l’efficacia delle procedure, dei tempi di risposta e del coordinamento dei soccorritori durante un’emergenza, in cui sono state interessate tutte le regioni d’Italia, si inserisce l’esercitazione di squadre USAR (Urban Search And Rescue) e dei cinofili svolta nel Campo macerie della scuola nazionale cinofili di Volpiano (TO). Nella settimana di addestramento, USAR e cinofili in azione tra le macerie di edifici crollati per testare l’operatività nelle ricerche di dispersi in ambiente urbano.

Contestualmente, è stata svolta una prova di montaggio delle strutture di logistica per le esigenze in caso di dispiegamento per grandi calamità.