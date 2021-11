Recupero di un cane a circa 15 metri d’altezza in una cava a Nembro e soccorsa una capra

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga intervengono per il recupero di un cane a circa 15 metri d’altezza in una cava a Nembro in N.N. SP36 intorno alle 12:50. Il cane, un bracco addestrato per la caccia, stava inseguendo un cinghiale arrivati in prossimità della parete della cava, il cinghiale è caduto giù ma il cane si è fermato in tempo. I vvf con l’ausilio del l’autoscala hanno recuperato il cane sano e salvo e lo hanno affidato al legittimo proprietario.





I SAF dei vigili del fuoco di Bergamo intervengono per un soccorso animale a Zandobbio in via della Vena intorno alle 9:24. Da qualche giorno una capra era isolata in un punto scosceso di una cava e impossibilitata a muoversi. A chiamare i soccorsi un persona del luogo. Dopo aver risalito il sentiero per arrivare in cima alla cava i SAF dei Vigili del Fuoco si sono calati per il recupero della capra per poi liberarla.