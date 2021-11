Imèr, Comandante vigili del fuoco Tomas si dimette: “La Caserma non è un capriccio. Non si baratta salute con finanziamento”.

Spread the love



Imèr (Trento) – Vista da Trento in tempi di pandemia, può sembrare una “tempesta in un bicchier d’accqua” certo, ma dopo l’incontro in Provincia sulla discarica di Imèr, tra il presidente Maurizio Fugatti, il vice Mario Tonina e il sindaco Antonio Loss (non invitati i rappresentanti del Comitato), presente l’assessora Sara Rigoni, le valli si interrogano ancora una volta sui rapporti Trento – periferia. Al centro della polemica ancora una volta la discarica di Imèr.

Dopo un comunicato stampa – decisamente fuori luogo, in seguito al confronto avvenuto in Provincia, che accosta riapertura discarica al finanziamento per la caserma vigili del fuoco, creando non pochi malumori in zona, decide di lasciare il comandante dei Vigili del fuoco del paese, Alfio Tomas.

E se per Trento può essere una delle tante notizie lette quotidianamente sulle valli, per Primiero, rappresenta davvero un colpo dritto al cuore della comunità locale, nel giorno in cui si festeggia Santa Barbara e si ringraziano i volontari per il loro ruolo tra la gente. Perchè i vigili del fuoco sono parte della stessa realtà locale. Per questo è ora e tempo di ritrovare al più presto l’unità, ritornando a dialogare concretamente tra capoluogo e valli del Trentino.