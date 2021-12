Video – Autostrada A14, intervento dei Vigili del Fuoco per incendio di una bisarca che trasportava furgoni

Spread the love



I Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sull’autostrada A14 per un incendio di una bisarca. Il mezzo, che trasportava due furgoni nuovi, era in transito in direzione nord nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Il pronto intervento dei pompieri sambenedettesi ha scongiurato che l’incendio investisse tutto il camion con il suo carico.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sembrerebbe partito dalle ruote posteriori del camion, forse a causa del blocco dei freni. Il conducente non è stato coinvolto e non ha riportato danni fisici