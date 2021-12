Si presenta al centro vaccinale con un braccio di silicone. Smascherato, tenta di convincere l’infermiera a chiudere un occhio

Spread the love



L’uomo ieri sera ha tentato di trarre in inganno un’infermiera che si trovava al lavoro in uno dei centri vaccinali di Biella, indossando una protesi in silicone di un avambraccio per ottenere il Green Pass senza ricevere effettivamente il vaccino. A quanto si è appreso, si tratterebbe di un libero professionista e non di un dipendente dell’Asl né dell’Ospedale degli Infermi. Voleva ottenere il Green pass ma senza vaccinarsi e quindi si è presentato nell’Hub di Biella indossando l’avambraccio finto per effettuare la prima dose. Quando gli infermieri se ne sono accorti hanno subito chiamato i Carabinieri: l’uomo è stato denunciato e segnalato in Procura dalla Asl competente. Il tentativo di “far chiudere un occhio” L’applicazione in silicone – secondo le prime ricostruzioni – era molto simile alla vera pelle: ma il colore e la percezione al tatto, hanno subito insospettito l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha quindi chiesto alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto l’uomo ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio ma non è servito.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/braccio-in-silicone-per-vaccino-denunciato-Biella-Green-pass-con-inganno-5e46954b-7184-4eed-b156-d4cd58cefd22.html