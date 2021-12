Rimini, Lorenzo Mora cala il tris di titoli nazionali ai Campione italiani open di nuoto

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lorenzo Mora, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, in regime di doppio tesseramento con l’ASD Amici del Nuoto VV.F. Modena, si conferma ai vertici del nuoto italiano conquistando i titoli tricolori in tutte le distanze del dorso, in occasione dei Campionati Italiani open di nuoto in vasca corta, che si sono svolti allo stadio del nuoto di Riccione (RN) il 30 novembre e primo dicembre 2021.

La competizione si è aperta per Mora con i 100m dorso dove, nonostante la resistenza di Simone Sabbioni, primatista italiano della distanza, e del giovane Simone Stefanì, è riuscito ad aver la meglio sugli avversari con l’ ottimo tempo di 50”38, a soli 3 decimi dal personale.

Nei 50m dorso, invece, l’atleta delle Fiamme Rosse, allenato dal tecnico federale Fabrizio Bastelli, è riuscito ad avere agevolmente la meglio su Gianluca Andolfi, Michele Busa e Matteo Rivolta con il tempo di 23”43.

Infine, la tripletta è arrivata con la gara dei 200 dorso dove – nonostante l’attacco nella prima metà gara da parte di Matteo Restivo, olimpionico della distanza a Tokyo – Mora ha preso il largo nel secondo cento andando a vincere nettamente con il tempo di 1’50”23, a poco più di mezzo secondo dal personale stabilito in occasione dell’argento ai Campionati Europei di Kazan di inizio novembre.

I prossimi impegni agonistici vedranno scendere nuovamente in acqua l’atleta dei Vigili del fuoco nell’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione, i Campionati mondiali di vasca corta che si svolgeranno ad Abu Dhabi (UAE) dal 16 al 21 dicembre.