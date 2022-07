Rovigo, aperto il distaccamento temporaneo a Rosolina Mare per l’estate 2022

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È attivo da venerdì 22 giugno il distaccamento temporaneo dei vigili del fuoco di Rosolina mare. Il presidio, operativo 24 ore su 24 per tutto il periodo estivo, garantirà gli interventi tecnici urgenti e soprattutto assicurerà una tempestiva risposta in caso di necessità per gli abitanti e i turisti che d’estate popolano la rinomata località balneare e portano la popolazione a superare le 50mila unità. Presenti all’inaugurazione del primo giorno di servizio e ventesimo anno dell’istituzione del distaccamento estivo il neo sindaco Michele Grossato, il direttore interregionale dei Vigili del fuoco Loris Munaro e il comandante di Rovigo Luca Rosiello, il prefetto Clemente di Nuzzo, l’assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin e una rappresentanza dei vertici provinciali e delle forze dell’ordine. Un minuto di silenzio dei presenti è stato tributato alla memoria di Elena Lo Duca, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e volontaria della protezione civile morta in Friuli travolta da un albero durante la recente emergenza incendi.

Il sindaco ha ringraziato i Vigili del fuoco e le istituzioni ricordando l’importanza del presidio in un momento particolare come quello che sta vivendo l’Italia in questo momento, con i numerosi incendi boschivi in atto. “Rosolina e il suo territorio rientra tra le trenta località più a rischio d’Italia”, ha concluso il sindaco.

Il comandante Rosiello ha ricordato l’impegno di tutti per garantire l’apertura del presidio e ha aggiunto: “Stiamo lavorando in prospettiva con tutte le istituzioni per consolidare la presenza dei Vigili del fuoco con un presidio rurale permanente con risorse volontarie locali formate dal Corpo, fin dal prossimo anno o comunque con un progetto molto avanzato”.

Il direttore Munaro, nel suo saluto, ha parlato dell’importanza del progetto del presidio permanente che riguarderà Rosolina e il suo territorio. Ha ribadito il valore di condividere le procedure che devono essere a conoscenza di tutti gli attori, per “Condividere in tempo reale le risorse disponibili e l’interoperabilità con tutte le amministrazioni”.

L’assessore alla protezione civile Bottacin, dopo aver ricordato il sacrificio di Elena lo Duca e di tutte le vittime cadute durante le operazioni di soccorso, ha parlato della complementarietà tra protezione civile e vigili del fuoco: “Il rapporto tra protezione civile e Vigili del fuoco deve essere sempre più stretto, non c’è rivalità. Lavorare insieme, come con tutte le forze dell’ordine, fa sì che si ottiene un risultato eccezionale a beneficio della comunità”.

Il prefetto di Rovigo ha ringraziato tutti per il risultato ottenuto anche quest’anno per la presenza del presidio. “La presenza dei vigili del fuoco e delle altre istituzioni statali rientra nel contesto di una sempre più massiccia presenza estiva nel territorio di Rosolina”, le sue parole.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e dopo qualche minuto con l’uscita della partenza della squadra di Rosolina per il suo primo intervento: un incidente stradale lungo la Statale 309 Romea