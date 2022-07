Video – Incendio di tre imbarcazioni in vetroresina due da 8 M e una da 10 m

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Porticciolo turistico di Marsala alle 12:44 di ieri siamo intervenuti con la nostra squadra di Marsala presso il pontile Capriccio mare di cui è titolare ma uscieri Giuseppe per un incendio di tre imbarcazioni in vetroresina due da 8 M e una da 10 m e il materiale di vetroresina di cui è di cui sono costituite le imbarcazioni hanno immediatamente reso difficoltoso le operazioni di spegnimento perché è Ostuni veniva ostruita l’accesso dei Vigili del Fuoco i quali hanno dovuto fare una mandata dalla direttamente dal porto fino al punto dove c’era l’incendio e siamo intervenuti con tre squadre Poi rinforzate anche dalla nostra unità navale della sezione nautica del porto di Trapani con 19 uomini e sette otto mezzi antichi incendio alle 16:30 l’incendio è stato completamente spento le cause sono accidentali così come ha dichiarato lo stesso titolare del pontile alla capitaneria di porto in quanto c’era una ditta di manutenzione che stavano effettuando dei lavori e hanno provocato l’incendio che il quale non è stato prontamente spento a causa della mancanza di mezzi antincendio e nel pontile Questo è quanto

