Roma, Vigili del fuoco impegnati in un pomeriggio infernale

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di ieri un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina che ne conta 12 in viale Erminio Spalla, in zona Roma 70. Le fiamme si sono propagate e hanno raggiunto l’appartamento soprastante. Per spegnere il rogo la Sala operativa del comando ha deciso di inviare sul posto sei squadre di Vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto ma i danni provocati dall’incendio e dal fumo hanno fatto sì che si decidesse di interdire gli immobili oggetto del rogo. Presenti anche personale del 118, della Polizia di Stato e gli agenti di Roma Capitale.

Intorno alle 18, un incendio è scoppiato all’interno di un magazzino di casalinghi sulla via Casilina a Montecompatri. Sul posto sono intervenute quattro squadre di Vigili del fuoco che per le operazioni di spegnimento e di smassamento e messa in sicurezza sono andate avanti tutta la notte. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta anche se le fiamme hanno completamente distrutto il magazzino