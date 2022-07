IL soccorso acquatico dei vigili del fuoco sono intervenuti sulle acque antistanti il comune di Germignaga (Va) per soccorrere un capriolo

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/07/22 ore 11:30 soccorso animale sulle acque del lago Maggiore. Gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco sono intervenuti sulle acque antistanti il comune di Germignaga (Va) per soccorrere un capriolo. Alcuni bagnanti hanno notato l’ungulato correre in acqua e prendere il largo. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti a bordo della RIB VF03 (Rigid Inflattable Boat) hanno rintracciato il capriolo disorientato in mezzo al lago. Gli operatori sono riusciti ad indirizzarlo verso riva dove autonomamente è tornato sulla terra ferma.