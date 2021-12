Regione Lazio: Tevere, partono gli interventi di bonifica

Spread the love



askanews.it – urly.it/3grq1

Roma, 29 nov. (askanews) – L’Amministrazione regionale del Lazio ha avviato questa mattina gli interventi di pulizia e recupero ambientale dell’area situata tra via del Foro Italico e Via della Foce dell’Aniene, in corrispondenza dell’ex campo nomadi: i lavori consentiranno di eliminare le situazioni di degrado igienico e sanitario attraverso l’abbattimento dei manufatti precari e la rimozione dei rifiuti presenti, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro. ù

Questo intervento rientra nelle finalità del Protocollo di intesa stipulato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma per la riqualificazione delle aree demaniali fluviali nel territorio capitolino. In particolare, l’accordo punta a favorire un modello di gestione condivisa delle zone fluviali per sostenere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di questi ambienti, secondo le rispettive competenze, migliorandone la manutenzione e la fruibilità. “Questi lavori permetteranno di rimuovere tonnellate di rifiuti, ripristinando le condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria per restituire decoro a questa parte della città. Al termine delle opere di pulizia e bonifica, inoltre, verranno promosse insieme al Comune capitolino, le iniziative necessarie per presidiare e garantire le attività di tutela e conservazione” ha spiegato Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.