Incidente stradale al km 29 della SGC jonio tirreno.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

È di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 20, al km 29 della SGC jonio tirreno. Per cause in corso di accertamento da parte della polstrada di Siderno, il mezzo ha sbandato ribaltandosi fortunatamente senza gravi conseguenze per l’uomo, un ottantenne residente a Grotteria.

I vigili del fuoco di Siderno sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e supportare la stradale per i rilievi con l’ausilio delle fotoelettriche.