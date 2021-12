Decine di tornado devastano tre Stati negli Usa: “Fino a 100 possibili morti in Kentucky”

Spread the love



Decine di tornado, insieme a potenti tempeste, hanno lasciato una scia di morti e distruzione in Usa, nel MidWest. Il bilancio delle vittime non è ancora chiaro, ci sono stati almeno quattro vittime, ma decine di persone sono rimaste intrappolate sotto i tetti caduti e sepolti dalle macerie degli edifici scoperchiati. In Kentucky si parla di almeno 50 morti, forse di più: «Probabilmente finirà vicino a 70 o 100 vite perse», ha detto in un briefing con la stampa, all’alba di sabato, il governatore Andy Beshear.

Sono almeno quattro i tornado che si sono abbattuti nello Stato e uno di loro è stato insolitamente violento e prolungato considerato il periodo dell’anno: quando ha toccato terra, ha viaggiato per circa 320 chilometri. Il governatore non ha dubbi, è stato «l’evento più grave del suo genere nella storia del Kentucky». Se dovesse esser confermato che è rimasto a terra senza interruzione, la sua scia di distruzione sarà la più lunga nella storia degli Usa, il primo tornado ad attraversare quattro Stati. Il peggio è toccato alla contea di Graves, in particolare alla cittadina di Mayfield, 10mila abitanti, dove è crollata una fabbrica in cui lavoravano in quel momento più di cento persone.