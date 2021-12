Verona: i Vigili del Fuoco impegnati nella maratona Telethon

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Anche quest’anno i Vigili del fuoco sono scesi in piazza per Telethon. Personale permanente e volontario, libero dal servizio, per tutto il giorno è stato presente in piazza Bra per sensibilizzare i numerosi passanti a supportare l’importante maratona benefica. Per l’occasione erano esposti automezzi ed attrezzature, che bambini e adulti hanno potuto ammirare da vicino e anche toccare con mano. Occhi sgranati e tanti sorrisi, contenti anche di aver contribuito ad una importante iniziativa.