Video – Incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta. Coinvolti una ventina di mezzi parcheggiati

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta per veicoli, in una zona Sud della città. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di mezzi parcheggiati, tra cui un’autocisterna contenente oli minerali. In fiamme anche diversi container e una quindicina di vetture. Le operazioni di soccorso terminate alle 3.30 hanno visto impegnati 30 vigili del fuoco.

Sul posto anche personale della polizia di stato.