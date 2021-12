Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Roma, alle ore 6:00 intervento per incendio in una casa cantoniera abbandonata in zona Piana del Sole: fiamme circoscritte e spente da una squadra di Vigili del Fuoco. Rinvenuto il corpo senza vita di una donna, operazioni di soccorso concluse #21dicembre