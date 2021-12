Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 23 dicembre, i Vigili del Fuoco di Broni sono intervenuti in località Rio Molato, nel comune di Colli Verdi, per l’incendio di una casa indipendente.

All’arrivo sul posto le fiamme avevano interessato tutto lo stabile .Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa 4 ore. I danni provocati sono stati ingenti.

Nessuna persona coinvolta