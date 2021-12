Schianti della notte a Como ed anche sulla Lariana: tre i feriti

Spread the love



ciaocomo.it – urly.it/3g-r5

Via Ambrosoli a Como, ad un passo dal distributore Agip. Il “solito” incrocio di tanti incidenti per disattenzione o eccessiva velocità. Ed anche stasera, pochi minuti prima delle 23, altro violento scontro tra due auto (foto sopra) con bilancio di due conducenti feriti e ricoverati in ospedale: si tratta di un 66enne e di una ragazza di 35 anni. Carambola violenta per cause da accertare da parte della Polizia. Danni alle vetture e strada bloccata a lungo. I due alla guida, in osservazione, in ospedale al Sant’Anna. Le immagini dei soccorsi qui sopra.

Due incidenti in poche ore sulle strade del territorio, entrambi con conseguenze non gravi per i protagonisti, ma solo per i mezzi. Lo schianto sulla Lariana – in un tratto che diventa via Matteotti – dopo le 4 tra Nesso e Pognana Lario. Si è trattato di un urto di un camion contro il muretto che costeggia la strada. Conducente, 26enne, contuso e non ricoverato in ospedale.