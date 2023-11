VIDEO – Treno travolge camion, due vittime

Spread the love

Due vittime nello scontro tra un treno e un camion in località “Thurio” di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il treno ed il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. Una delle vittime è il conducente del camion, l’altra la capotreno. La donna, di cui al momento non si conoscono le generalità, si trovava accanto al conducente del convoglio. Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe attraversato la sede ferroviaria all’altezza di un passaggio a livello nel momento in cui si stava abbassando, restando intrappolato sui binari. Il treno, mentre viaggiava ad una velocità di circa 130 chilometri orari, ha investito in pieno il camion pochi secondi dopo.

Il convoglio che ha investito il camion è un treno regionale che collega la frazione “Sibari” di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Nessuno dei vagoni del treno ha subito conseguenze a causa dell’incidente e, dunque, nessuno dei passeggeri é rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del mezzo. Il locomotore ed il camion, a causa delle fiamme che li hanno investiti dopo lo scontro, sono andati totalmente distrutti.

