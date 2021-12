Le frasi di Papa Francesco nella messa di Natale: “Basta morti sul lavoro”

Spread the love



quotidiano.net – urly.it/3g_dg

– Dalla Buona Novella un messaggio di attualità. Nella messa di Natale in San Pietro, anticipata anche quest’anno alle 19.30 per l’emergenza Covid, Papa Francesco ha ricordato che “Gesù nasce lì, vicino ai pastori, vicino ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova. Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti, ma a gente povera che lavorava“.

Per il Pontefice “Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro” e “ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche ‘dare dignità al lavoro dell’uomo‘, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro“. “Nel giorno della Vita”, Francesco pensa a chi l’ha persa lavorando. “Ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”.

Ma il presepe ci insegna anche altro, dice Bergoglio, davanti ai 1.500 fedeli raccolti nella Basilica: “Un bambino nella cruda povertà di una mangiatoia” ci ricorda che “Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta”.