Calendario nuovo decreto Covid: le date da segnare fino al 31 marzo 2022

Lo stato d’emergenza sanitaria, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri del 14 dicembre, dovrebbe finire il prossimo 31 marzo 2022, salvo future proroghe. Sono diverse le date che, da oggi a fine a marzo, segneranno il calendario nella lotta contro il Covid-19. Dalle terze dosi alle fasce d’età più giovani all’obbligatorietà del Super Green pass per tutta una serie di attività: ecco i passaggi fondamentali che ci attendono nei prossimi mesi

27 DICEMBRE – Da oggi, 27 dicembre, è possibile somministrare le terze dosi di vaccino anti Covid per tutti i giovani dai 16 anni in su – Le prenotazioni sono aperte anche per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni, ma solo per chi presenta condizioni di fragilità ed è quindi più a rischio di sviluppare forme gravi dell’infezione