CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Macerata, alle ore 7:00 intervento per incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Severini: fiamme circoscritte e spente dai Vigili del Fuoco. Rinvenuti i corpi senza vita di due uomini, operazioni di soccorso concluse #31dicembre