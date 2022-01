Sette persone salvate dai Vigili del Fuoco da un palazzo in fiamme a Venegono Superiore

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

2/1/2022 ore 2:00 Venegono Inferiore (Va), via Alessandro Manzoni. Per cause in corso di accertamento un appartamento al primo piano di uno stabile è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti quindici vigili del fuoco con sei automezzi: un’autopompa, un autobotte, un’autoscala, due fuoristrada dotati di modulo antincendio e un automezzo con i supporti di protezione alle vie respiratorie (carro aria). Gli operatori hanno salvato sette persone tra cui un minore che erano rimasti bloccati dalle fiamme all’interno dell’unità abitativa. Gli occupanti sono stati fatti uscire facendoli passare dai balconi e scendere mediante l’uso del l’autoscala. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. I residenti hanno trovato ospitalità da amici e parenti.