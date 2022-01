Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Calandosi con le corde per oltre 60 metri tra vegetazione e precipizi. Così i Vigili del Fuoco di Isernia hanno soccorso ieri sera un cane scivolato in un dirupo sul massiccio del Matese, in località Campitello di Roccamandolfi #SOSanimali