Cinque mezzi dei Vigili del Fuoco perla rimozione dell’ultraleggero schiantatosi il 20 dicembre

Cinque mezzi dei Vigili del fuoco, tra cui anche un’autoscala e un totale di una decina di uomini nella mattina di oggi, su disposizione della Procura di Modena, sono intervenuti in strada San Clemente ad Albareto per rimuovere i rottami del terribile schianto, avvenuto la mattina del 20 dicembre scorso, di un ultraleggero sul tetto di una abitazione. Un incidente drammatico nel quale ha perso la vita l’agricoltore Angiolino Palmieri, un 70enne di San Prospero con la passione per il volo. L’uomo aveva il brevetto da oltre sette anni e aveva più volte sorvolato i cieli del nostro territorio con il suo velivolo.