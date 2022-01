Grosso incendio a Centobuchi. I Vigili del Fuoco a lavoro per spegnere le fiamme

Spread the love



Un grosso incendio si è sprigionato questa notte nell’azienda Italservizi, tra Monteprandone e S. Benedetto. Le fiamme si sono propagate nella tarda serata di ieri richiedendo l’ intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli, Fermo, Macerata San Benedetto e Ancona. L’azienda che ha subito l’incendio è impegnata nel campo del recupero e trasporto dei rifiuti. Il lavoro ha molto impegnato i Vigili del Fuoco e per precauzione si è deciso di interrompere il traffico sulla vicina ferrovia, poi ripristinato. Si indaga per capire l’origine del rogo. Non ci sono feriti.