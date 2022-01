Salvataggio uccello rapace

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana oggi pomeriggio ha salvato un uccello rapace rimasto impigliato in una rete a due metri di altezza presso il campo sportivo di Ameglia. Il povero animale era stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. I Vigili del fuoco hanno poi consegnato il volatile al personale della LIPU per le cure del caso, in quanto presentava un’ala ed una zampa ferite.Si allegano 2 foto