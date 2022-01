Congedi parentali Covid: come fare domanda

Spread the love



nnamaria Villafrate – È arrivata la proroga fino al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2″ per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Nel messaggio Inps numero 74 dell’8 gennaio 2022 (in allegato) vengono fornite le istruzioni su come presentare la domanda. Fino a quella data infatti sarà possibile usufruire del congedo per genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La misura è dedicato solo a chi non può ricorrere allo smart working.



