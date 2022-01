Notte di fiamme e lavoro per i Vigili del Fuoco in autostrada

Spread the love



ORTO RECANATI – Notte di fiamme e lavoro per i Vigili del fuoco, in azione nel tratto autostradale che va da Porto Recanati verso Civitanova Marche in direzione sud per l’incendio di un autocarro. La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo è intervenuta con due autobotti per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il mezzo con dell’estinguente apposito, e per mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Per poter procedere con l’intervento in condizioni sicure, si e reso necessario chiudere due corsie al traffico normale e la terza transitarla in regime di bassa velocità. Nessuno è rimasto ferito.