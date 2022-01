Video – Bruxelles – Donna spinta sui binari della metropolitana mentre sta arrivando il treno. Il video choc

Spread the love



ilgiornaledivicenza.it – urly.it/3h70c

Dramma scampato e una scena inconcepibile quella ripresa nella stazione della metro Rogier di Bruxelles, in Belgio. Un uomo ha spinto volontariamente, alle spalle, una donna in attesa sulla piattaforma lungo i binari della metropolitana mentre si avvicinava il treno. Poi è fuggito. L’autista del convoglio ha effettuato una frenata di emergenza ed è riuscito a fermare la corsa del treno ad un metro dalla donna. I viaggiatori testimoni della scena sono scesi sui binari per aiutare la malcapitata a rialzarsi. Nessun è rimasto ferito. L’autore del gesto è stato arrestato poco dopo l’incidente. Non si conoscono le ragioni del suo gesto.