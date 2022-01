Spara e ferisce vigile fuoco, poi si barrica in casa in Versilia

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

đź”´ Torre del Lago, sta bene il collega raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un intervento intorno alle 13 di oggi.

La squadra dei vigili del fuoco era intervenuta in ausilio alla Polizia Locale per l’apertura della porta di un’abitazione.

ANSA.it – Avrebbe sparato dopo che la polizia municipale si era presentata alla sua abitazione, per la notificica di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Secondo quanto spiegato dalla polizia l’uomo che ha sparato oggi a Torre del Lago (Lucca), è un 44enne che si è rifiutato di aprire ai vigili urbani.

Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, l’uomo ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta stessa, uno dei quali ha raggiunto un vigile del fuoco: il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo dell’uomo senza ferirlo: per lui 10 giorni di prognosi.

Tante le persone in strada a Torre del Lago, frazione di Viareggio (Lucca).

Tra le persone in strada una giovane spiega che il 44enne da ieri sarebbe “molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui vuol parlare con le persone, se non lo consideri si indigna un po’