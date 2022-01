Spread the love



ERBA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, martedì 18 gennaio, in via Sombico a Canzo, per un principio di incendio scoppiato in un’abitazione situata al piano terra.

Sul posto si sono portati tre mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo che hanno prontamente spento le fiamme. Fortunatamente al momento dell’incendio nessuno era presente in casa.