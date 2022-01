Spagna – Migliaia di barili di greggio in mare, dichiarati tre mesi di emergenza ambientale per la “marea nera”

Spread the love



Sono stati dichiarati tre mesi di emergenza ambientale per l’inquinamento causato dal versamento in mare, il 15 gennaio scorso, di 6mila barili di greggio durante le operazioni di rifornimento di una raffineria della compagnia spagnola Repsol al largo di Lima, in Perù.

L’incidente è avvenuto mentre erano in corso le operazioni di scarico della petroliera battente bandiera italiana “Mare Doricum” attraverso le infrastrutture sottomarine della raffineria La Pampilla, probabilmente per la rottura di uno snodo delle tubature adagiate sul fondo dell’Oceano Pacifico.