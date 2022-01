Il ricordo per la prematura scomparsa dell’ex Vigile del Fuoco Agapito Scacco

Spread the love



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Siamo Luca e Paolo i figli di Agapito Scacco, volevamo insieme a mamma ringraziare tutti, per la vostra vicinanza in questo momento così triste e doloroso. Purtroppo Papà ci ha lasciato in un momento inaspettato in quanto non soffriva di nulla, era in ottima salute e questo ci rattrista ancora di più, non eravamo pronti a questa tragica vicenda. Ci ha lasciati in punta di piedi senza disturbare nessuno perché lui era così. Pensava sempre agli altri e senza un secondo fine, ma solo per il semplice piacere di farlo, mettersi a disposizione del prossimo lo rendeva felice, si sentiva utile nell’aiutare gli altri. Non l’abbiamo mai sentito parlare male di nessuno, amici, parenti, conoscenti, colleghi, lui era questo. Il giorno del funerale nel profondo dolore abbiamo capito che intorno a noi c’erano tante persone che gli volevano bene, abbiamo percepito anche la vicinanza di coloro che purtroppo non sono potuti intervenire. Vi abbracciamo uno ad uno e lo facciamo come lo avrebbe fatto papà, con il cuore