Alessandria, il ricordo dei 3 colleghi deceduti a Quargnento 4 anni fa

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Si è svolta nella mattinata del 5 novembre, presso la sede centrale, la commemorazione per la scomparsa dei colleghi Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, avvenuta quattro anni fa a Quargnento durante un intervento di soccorso tecnico urgente.

L’anniversario della tragedia, che si è compiuta il 5 novembre 2019, è stato un momento di riflessione per ricordare con infinita tristezza i tre giovani colleghi e, al tempo stesso, un genuino auspicio per stimolare la sensibilità umana sui veri valori che devono caratterizzare ogni azione sia in “squadra” che in “coro” tra le persone.

La messa è stata officiata da Don Augusto Piccoli, alla presenza del Comandante Mariano Guarnera, del Direttore regionale, Alessandro Paola, che ha portato il saluto del Capo del Corpo Nazionale Carlo Dall’Oppio, del Prefetto di Alessandria Alessandra Vinciguerra, del personale del Comando, intervenuto numeroso, dell’Associazione nazionale VVF e delle AutoritĂ civili e militari della Provincia.

Venerdì 3 novembre, si è tenuta una messa in suffragio nella basilica di San Dalmazio a Quargnento.