Quirinale: concluso il primo voto, lo spoglio è in corso. Letta-Salvini: “Aperto il dialogo”

Spread the love



rainews.it –

Conclusa la prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha iniziato lo scrutinio delle schede votate.

Dialogo tra Letta e Salvini

Non era mai successo in questi mesi di alleanza atipica a sostegno del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Dopo l’incontro, definito “lungo e cordiale” tra Enrico Letta e Matteo Salvini, gli uffici stampa dei due partiti guida del centrosinistra e del centrodestra hanno diffuso due note ‘gemelle’, segnale della reale collaborazione in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.

Di seguito il testo: “Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico”. sull’incontro è intervenuta anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha commentato, intercettata dai cronisti il Transatlantico. con un laconico “È bene che ci si parli”.