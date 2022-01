Anziano morto tra le fiamme in casa a Olbia, forse per una sigaretta accesa

Spread the love



La vittima si chiamava Piero Angeloni. Le fiamme, scoppiate attorno alle 4.30 del mattino, non hanno lasciato scampo all’anziano uomo, in quanto disabile e costretto a letto. Nonostante il suo stato, da quanto si apprende, viveva da solo in via Volterra.

Poco chiare le cause del rogo: tra le ipotesi quella del corto circuito causato da una stufa o di una sigaretta accasa finita sulle coperte. Si sa solo che, quando sono intervenuti i soccorsi, l’anziano era già deceduto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e 118.