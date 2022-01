Perde il controllo della moto in superstrada: due giovani in codice arancione

Spread the love



brindisireport.it –

RINDISI – Viaggiavano a bordo di una moto in superstrada quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo. La moto ha sbandato e guidatore e passeggero sono caduti. Soccorsi, sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi, in codice arancione. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 gennaio, sulla strada statale 379, che da Bari porta a Brindisi. All’altezza di Torre Regina Giovanna.

Erano presenti anche i vigili del fuoco e il personale del 118, oltre a personale Anas. I due feriti (M.C.G.C. e S.C.), un ragazzo e una ragazza, sono entrambi 20enni brindisini. Una corsia, direzione Brindisi, è stata temporaneamente chiusa al traffico.