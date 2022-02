La Range Rover esplode sul vialetto di casa – Il figlio le urla di uscire dalla macchina

Spread the love



Dopo essere arrivata a casa, è scappata appena in tempo, quando un’esplosione è partita dal mezzo pochi istanti dopo.

“Ero appena tornata a casa e parcheggiato sul vialetto, quando mio figlio che aveva aprto la porta mi ha urlato: ‘C’è tutto il fumo che esce dalla macchina . ci sono scintille bianche e blu’ “.

La donna stava earmeggiando con l’rresto del mazzo, ma non stava succedendo nulla. ”

Poi l’esplosione della Jaguar Land Rover come se fosse caduta una bomba: “alla Land Rover range rover exploded

hanno detto che non avrebbero indagato e mi hanno detto che ‘queste cose accadono’. Mi dispiace – è solo che non credo che ‘queste cose accadono’, non su un’auto che ha appena compiuto tre anni con una storia di tagliando completa”.