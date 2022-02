Numerosi interventi per le squadre Vvf nella provincia di Lecco

Spread the love



TELEVALLASSINA

Volontari di Merate per un sopralluogo a seguito di un forte boato sentito all’interno di un noto negozio di vendita articoli sportivi della zona; il boato seguito dal suono delle sirene antincendio ha allarmato i clienti e i dipendenti che hanno evacuato lo stabile senza conseguenze.

I Vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo per la messa in sicurezza e le verifiche del caso;- Dorio ore 11:40:Il gommone del distaccamento Volontario di Bellano è intervenuto per la messa in sicurezza di un natante alla deriva che è stato recuperato e trainato al primo ormeggio disponibile, l’intervento è terminato alle 13;-

Merate p.zza Silvio Pellico ore 12:40:Intervenute una squadra Saf da Lecco e una Aps dal distaccamento Volontario di Merate per prestare assistenza al personale sanitario nel trasporto di una persona dalla propria abitazione all’ambulanza. L’intervento è terminato alle 13:40.-

Pasturo, località Pialleral ore 13:00:intervenuta una Aps e un fuoristrada con modulo boschivo da Lecco e due fuoristrada con modulo boschivo da Valmadrera per un incendio autovettura in zona montana; l’incendio dell’autovettura si propagava poi alla vegetazione circostante. Le squadre si adoperavano alla messa in sicurezza e alla bonifica della zona. L’intervento è terminato alle 15:45.