Premiato il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta il 31 gennaio la cerimonia di consegna dei premi “Bel San Giovanni” in occasione del 226° anniversario della fondazione della società di San Giovanni.

A ricevere il riconoscimento il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze e il noto presentatore fiorentino Carlo Conti. L’iniziativa, giunta alla 31ª edizione, è organizzata dalla Società di San Giovanni Battista e annualmente attribuisce i premi a personalità o Istituzioni che per l’opera svolta nei più diversi campi del pensiero e dell’azione, abbiano conseguito notorietà ed unanime apprezzamento, anche per l’apporto recato all’elevazione spirituale e materiale della comunità in cui operano.

Per il Comando di Firenze il premio è stato ritirato dall’attuale Comandante, Arch. Tornatore.