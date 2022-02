Video – Incendi boschivi in Liguria

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dieci squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalla notte per spegnere tre vasti incendi di bosco, alimentati dal forte vento, che stanno interessando la regione: in particolare nelle province di Genova, a Montemoro, e nello spezzino, nella zona di Monterosso al Mare e di Bonassola. A Montemoro inviato da stamattina un Canadair per effettuare degli sganci d’acqua, sul posto anche volontari regionali, inviato nella notte a Monterosso un modulo antincendio boschivo dalla Toscana.