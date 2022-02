Rancio Valcuvia (Va) -aerea boschiva è stata interessata da un incendio

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

31/01/22 ore 21:30 Rancio Valcuvia (Va), via Giacomo Matteotti. Un’aerea boschiva è stata interessata da un incendio, sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato quaranta metri quadri di sottobosco. Anche nel pomeriggio di oggi si è registrato un’altro incendio boschivo tra i comuni di Marchirolo e Cugliate Fabiasco, sul posto è intervenuta una squadra dalla sede di Varese. Non sono disponibili immagini.

1/2/22 ore 01:00 aggiornamento incendio Indemini

. Il vento ha alimentato nuovamente le fiamme con un fronte verso l’Italia, l’incendio è comunque su territorio svizzero. I vigili del fuoco italiani stanno monitorando la situazione e sono in contatto con i pompieri elvetici presenti con diversi militi sul posto.

1/2/22 ore 11:00 aggiornamento incendio Indemini.

Proseguono le operazioni di spegnimento a cura dei pompieri elvetici, che stanno impiegando diversi mezzi aerei. Le fiamme non hanno attualmente interessato il territorio italiano. Nei pressi del confine con la svizzera è attivo un presidio di vigili del fuoco e di volontari A.I.B. pronti a intervenire in caso di necessità.