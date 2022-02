Congo: Onu e Oim, inorriditi per attacco al campo sfollati

Spread the love



ANSA – L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, sono “inorridite dall’attacco armato al sito per sfollati interni a Ituri nella Repubblica Democratica del Congo”, dove oltre 50 persone sono rimaste uccise.



Le “agenzie condannano questo efferato attacco nei termini più duri e ricordano a tutte le parti i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale di proteggere e salvaguardare la vita dei civili in ogni momento”.